Roze streep als aandenken Giro

RHEDEN - Bovenaan de Schietbergseweg in Rheden staat voortaan een roze streep op het wegdek, op het punt waar Maarten Tjallingii vorig jaar de bergpunten binnenhaalde in de tweede rit van de Giro d'Italia. Diezelfde Tjallingii signeerde woensdag die streep, terwijl sportwethouder Haverkamp de andere kant signeerde.

Dat gebeurde tijdens een business ride van Cima Coppi, met naast Tjallingii, ook voormalig bergkoning in de Tour de France: Steven Rooks. Die won in 1988 de bolletjestrui. Op de streep op de Schietbergseweg staat de tekst: Giro d’Italia 8 mei 2016.

Ook de inmiddels 56-jarige Rooks reed nog met de grote versnelling de helleing aan de Veluwezoom op. Een peulenschil in vergelijking met de cols in de Tour? "Onvergelijkbaar", aldus Roos. "Het gaat er om hoe hard je omhoog rijdt en hoe zwaar de wedstrijd is. Ik weet nog dat deze helling ook in het NK-wielrennen zat in 1988. En ik verzeker je dat ook dit bultje pijn doet als je er pakweg 20 keer overheen moet in een wedstrijd."

Hoe dan ook, de roze streep is een mooi aandenken aan een schitterende wielerdag in mei 2016. Alleen al om die reden de moeite van het bewaren waard. - foto: Wencel Maresch