Sportclub Brummen JO9-2 kampioen

BRUMMEN – Sportclub Brummen JO9-2 is kampioen geworden van de 3e klasse 13 van de pupillenafdeling. Onder grote publieke belangstelling won de ploeg van de leiders Marc Brouwer, Dejan Savic en Ronald Kuijn het uitduel tegen FC Zutphen JO9-2 met 0-3. De doelpunten voor het jeugdige geel-blauwe team werden gemaakt door Maurits Savic (2) en Mees Kettelarij. De formatie bleef constant presteren in de competitie. Slechts eenmaal werd verloren, de overige wedstrijden eindigden allemaal in winst.

Nadat de scheidsrechter het laatste fluitsignaal had gegeven, kon het feest beginnen. De staf had gezorgd voor enkele flessen (kinder)champagne. Er volgde een douche van jewelste waarbij een grote hoeveelheid vocht over de kinderen werd gespoten. De makers van deze champagne hadden een makkelijkere kurk moeten fabriceren, want de champagneschenker had er enigszins moeite mee om de fles te ontkurken. Op een later tijdstip zal het kampioensteam en leiders uitgebreid door de vereniging gehuldigd worden.