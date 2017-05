Olie uit nootjes

EERBEEK - Het was de hele dag druk in de Eerbeekse oliemolen. Het monumentale en door een waterrad aangedreven 'fabriekje' was zaterdag het middelpunt van het Molenfestijn. Naast bezoek aan en uitleg over de molen, was er een markt.

De imposante molenstenen draaiden zaterdag de hele dag. Bezoekers zagen hoe olie werd geslagen en veekoeken ontstaan. En de olie uit de beukennootjes en het lijnzaad kon ook worden gekocht om te gebruiken voor veredeling van hout, zoals tuinmeubelen, maar ook voor onderhoud van natuursteen en leer. Vroeger werd de beukenolie ook gebruikt om in te bakken, legden vrijwilligers van Gelders Landschap & Kasteelen de bezoekers uit.

Op het buitenterrein van de Korenmolen - vroeger was er naast de oliemolen een tweede molen, waar graan werd gemalen, tegenwoordig is het een grand café - stond een markt opgesteld. Daar konden bezoekers demonstraties van oude ambachten bekijken, plantjes aanschaffen en zien hoe bijenkorven worden gevlochten en waskaarsen worden gemaakt. En voor wie zaterdag niet geweest is; in het seizoen is de oliemolen iedere zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur in werking en te bezoeken. - foto: Han Uenk