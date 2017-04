Nieuwe Bibliotheek op De Wensvogel

DIEREN – Vanaf woensdag 19 april mogen de kinderen van basisschool De Wensvogel in Dieren eindelijk doen waar ze al een tijdje naar uitkijken: boeken lenen in hun eigen Bibliotheek op school. De schoolbibliotheek wordt feestelijk geopend met alle leerlingen, leraren en kinderboekenschrijver, dichter en liedjesschrijver Erik van Os.

De Wensvogel werkt sinds januari samen met de Bibliotheek Veluwezoom. Lees/mediacoach Carolien van der Waarde richtte in de school een ruimte in met veel nieuwe en populaire boeken. Ze staan bovendien zo aantrekkelijk gepresenteerd, dat de kinderen nauwelijks kunnen wachten tot ze de boeken mogen lenen.

Op woensdag 19 april opent directeur Xandra Baas de schoolbibliotheek officieel. Kinderboekenschrijver, dichter en liedjesschrijver Erik van Os komt speciaal voor dit heugelijke feit de kinderen aanmoedigen om veel te gaan lezen en om te genieten van verhalen en gedichten.

www.bibliotheekveluwezoom.nl