Kick-off Daily Mile in Doesburg

DOESBURG - Op maandag 10 april is op basisschool de Anne Frank in Doesburg de kick-off verricht van de Daily Mile. Het project is georganiseerd door Rick Reijmer en Luuk Vermorken, stagiaires van Sport en Bewegen op het Graafschap College en tevens projectleiders van de Daily Mile bij de Anne Frank.

De Daily Mile is een project dat afkomstig is uit Engeland en overgewaaid naar Nederland. Het doel van de The Daily Mile is heel simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school. Het is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat toegepast kan worden op elke basisschool. De impact kan enorm zijn: niet alleen de conditie van de kinderen verbetert, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn gaan vooruit.

De Daily Mile op de Anne Frank is gestart met één bovenbouwgroep. Doesburg Beweegt hoopt dat er later andere klassen of scholen aan zullen sluiten. Na de kick-off kregen ze in het klaslokaal een stuk fruit en later zullen ze waterbidons krijgen die zijn aangeboden door HABRU Aluminium Lastechnieken. Deze groep zal vier schooldagen in de week een vaste route lopen, alleen niet op woensdag.