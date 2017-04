De Haan naar knappe dagzege

EINDHOVEN / EERBEEK – Dit jaar overgekomen van de Micromax-klasse laat Robert de Haan uit Eerbeek op overtuigende wijze zien dat hij de overstap naar de grotere en moeilijkere Minimax-klasse goed heeft verteerd. De tienjarige karter uit Eerbeek won zondag in Eindhoven het dagklassement van de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap en gaat nu fier aan kop.

“Dat is wel mooi”, reageerde Robert bescheiden op zijn leidende positie in het NK. Hij had zojuist de eerste, eerste en zesde plaats gepakt tijdens de respectievelijke races en had daarmee de winst van het dagklassement gepakt. Eenvoudig was het zeker niet geweest, verzekerde hij. “In deze klasse is er goede concurrentie, dus de races zijn best moeilijk. Maar ik heb de afgelopen tijd zo goed getraind dat we alles goed voor elkaar hebben. Het was vandaag alleen nog aan mij.”

Maar dat de sympathieke Gelderlander op de Brabantse piste kon winnen? “Daar had ik van tevoren niet aan gedacht. Ik had wel gedacht de beste rookie te kunnen worden, maar de dagoverwinning? Na de eerste race dacht ik: ‘wauw’. Ik had wel goed getraind en af en toe de snelste tijd gereden, maar Thomas Dijkstra was ook heel snel vandaag. En Eindhoven is ook niet mijn beste baan. Ik vind Spa en Kerpen toch wel mooier.”

Na de vierde tijd in de kwalificatie pakte Robert tijdens de eerste race, die in de regen werd verreden, al gauw een plek. Daarna reed hij richting nummer twee Coen Doorn. Zijn opmars leek vervolgens ten einde, maar door een tijdstraf voor de winnaar werd Robert alsnog de racewinnaar.

Tijdens de tweede race mocht hij dus van poleposition vertrekken en Robert ging er met Thomas Dijkstra vandoor. “Op een gegeven moment werd Thomas eraf gereden door een achterblijver en toen pakte ik de koppositie.” Zo pakte hij opnieuw de overwinning en lag Robert fraai op koers voor de dagzege.

Het liefst wilde hij natuurlijk ook de derde race winnen, maar bij de start kreeg hij van achteren een beuk en schoot tegen hij zijn voorganger aan. Uiteindelijk eindigde Robert zo als zesde. Een wat teleurstellend resultaat, vooral omdat hij zichzelf niets te verwijten had. “Maar gelukkig heb ik het dagklassement toch gewonnen. Daar ben ik heel blij mee.” Voor Robert is de ambitie voor dit seizoen nu duidelijk: kampioen worden natuurlijk. “Dat zou wel heel mooi zijn!”

Robert de Haan wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door: Timini Group, Rijvaardigheidscentrum Lelystad, Kartcentrum Lelystad, Rally Adventure Store, Winning IT, Start, Eurol Lubricants en Repay. - Foto Gijs Kaligis