Restauratie turnhal Ellecom

ELLECOM - De oude turnhal op landgoed Avegoor in Ellecom wordt momenteel gerestaureerd. De hal heeft jaren leeg gestaan en de onderhoudsstaat is inmiddels zo slecht dat er dringend iets moest gebeuren. De provincie Gelderland heeft 350.000 euro beschikbaar gesteld, de rest van het benodigde geld betaalt de eigenaar Kondor Wessels. Midden juli moet de hal gerestaureerd zijn. Een nieuwe functie is nog niet gevonden. Wethouder Nicole Olland: “Ik ben verheugd dat de cascorestauratie van de turnhal op Avegoor nu start, mede dankzij de forse restauratiesubsidie van de provincie Gelderland. Ik hoop dat de restauratie van dit bijzondere monument zal worden gevolgd door een mooie en passende herbestemming.”

De cascorestauratie bestaat uit de vervanging van de rieten kap. Daarnaast worden de kozijnen, goten, ramen en dakpannen hersteld en waar nodig vervangen. De omwonenden zijn door middel van een brief door de aannemer op de hoogte gesteld van de start van de werkzaamheden.

De turnhal is in 1943 gebouwd door de SS als onderdeel van het SS-opleidingscentrum dat toentertijd op Avegoor was gevestigd. De hal is gebouwd door een aannemer en niet door Joodse dwangarbeiders zoals lang werd gedacht. Het zware grondwerk werd wel verricht door 139 Joodse dwangarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden waren gehuisvest in Villa Irene aan de Zutphensestraatweg. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de hal een heel andere bestemming onder andere als vakantieoord voor kinderen.

Archieffoto: De sporthal in 1950