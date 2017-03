Loopbrug over de Holleweg is klaar

RHEDEN - De loopbrug over de Holleweg die de Posbank met Landgoed Heuven verbindt is klaar. De twintig meter lange stalen brug ligt op precies dezelfde plek als waar honderd jaar geleden ook een brug was. Deze brug is decennia terug afgebroken. Natuurmonumenten en de gemeente Rheden hebben de brug betaald. Op deze manier is de Posbank makkelijker bereikbaar vanaf bezoekerscentrum Veluwezoom, via de Holleweg dus. Hans Hofenk uit Rheden is blij met de brug: “Fantastisch mooi geworden. Fraai die groene uitvoering met paarse leuningschilden als ode aan onze Rhedense heide bedoeld?”.