Ford-dealer Auto Jurrius in Dieren stopt met autobedrijf

DIEREN - Van hun ouders kregen ze ooit in 1966 een startkapitaal van 5.000 gulden, een VW Kever en een Datsun Cherry. 'Begin daar maar eens mee als je een eigen autobedrijf wil beginnen', werd de broers Theo en Peter Jurrius vertelt. En met dat startkapitaal gingen ze aan de slag. Buitengewoon succesvol, want hun bedrijf groeide uit tot Ford hoofddealer voor de hele regio. Toch sluiten ze op 31 maart de deuren van hun bedrijf.

Met terechte trots blikt Theo Jurrius (64) van achter zijn bureau de fraaie en inmiddels bijna lege showroom in. Samen met zijn één jaar jongere broer Peter bouwden zij op de hoek Imboslaan-Kanaalweg, een A1 locatie, een fraai bedrijf op. Auto Jurrius is hoofddealer van Ford voor de gehele gemeente Rheden en Eerbeek/Brummen. Nog wel. "Maar Ford heeft z'n dealernet opnieuw onder de loep genomen en drastisch ingekrompen", vertellen de broers. Ze hebben er, zo zeggen ze, ook geen puf meer voor. "We zijn uitvergaderd, kunnen het niet meer opbrengen. Het wordt tijd voor rust en vrije tijd." Het contract met Ford loopt nog tot 1 oktober, maar wordt nu overgenomen door dealer Wensink. En dat geldt ook voor het klantenbestand. "Dat zijn er 1.370", aldus Peter. "En sommige al veertig jaar", vult Theo aan. "Veel klanten vragen zich af waar ze naar toe moeten." Inmiddels hebben die allemaal bericht ontvangen van Ford en Wensink.

Lang is onderhandeld met eventuele overnamekandidaten. "Maar dat is niet gelukt. En ook onze kinderen hebben andere keuzes gemaakt. Het moet ook in je zitten, de handel, de passie voor auto's, de gedrevenheid en de bereidheid veel uren te maken. Dergelijke mensen hebben we niet gevonden, dus is het einde verhaal. Op een handjevol na zijn alle 110 auto's van de voorraad verkocht en van de negen personeelsleden vond bijna iedereen al een nieuwe baan."

De broers blijven eigenaars van het pand - ze kochten onlangs nog grond bij aan de voorzijde - en het tankstation. "We zijn bezig met huurders voor showroom en werkplaats. Het tankstation is al langdurig verhuurd. We hadden het eerste onbemande tankstation van Nederland", blikt Theo terug. "En alles bij elkaar hebben we 46 jaar de brandstof van Avia verkocht. In 2012 jaar zijn we overgegaan naar BP Express. Dat merk blijft de brandstof leveren. "We hebben daarmee een goed en langlopend contract." De verhuur van de showroom, werkplaats en het buitenterrein, vormt het pensioen voor de broers Jurrius. En ze hebben nu eindelijk tijd voor andere zaken. "We hebben echt heel hard gewerkt om dit bedrijf groot en succesvol te maken en te houden. Van die inspanningen, investeringen en het rendement gaan we nu genieten", aldus Theo. "Wat we wel gaan missen zijn de contacten met de klanten. Zoals gezegd kennen we sommigen van hen al veertig jaar. Dan sluit je wel iets af als we op 31 maart de deur op slot doen."

Foto:

Peter en Theo Jurrius in hun fraaie showroom vol auto's. Inmiddels zijn die allemaal verkocht en sluiten de broers op 31 maart hun autobedrijf. Het tankstation blijft wel gewoon open - foto: Wencel Maresch