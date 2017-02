Detailhandel Eerbeek geconcentreerd aan Stuijvenburchstraat

EERBEEK – Het kernwinkelgebied van Eerbeek komt tussen de Jumbo en de Plus. De gemeente wil met concentratie van detailhandel toe naar een gezellig winkelgebied, waar aan weerszijden van de straat winkels en horeca zijn gevestigd. “Boodschappen doen in Eerbeek moet weer funshoppen worden”, zegt wethouder Luuk Tuiten.

Het college van de gemeente Brummen presenteerde vorige week de Ruimtelijke Economische Visie Centrum Eerbeek, een document dat de richting aan moet geven voor het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp. In de visie is aangegeven dat detailhandel zoveel mogelijk geconcentreerd moet worden langs de Stuijvenburchweg en het Stuijvenburchplein, tussen beide grote supermarkten. Tuiten: “Het moet een prettig gebied worden waar mensen niet alleen snel hun boodschappen doen, maar ook gezellig gaan winkelen. Er komt meer ruimte voor horeca en terrasjes.”

Het is de bedoeling dat detailhandel op andere plekken in het dorp langzaamaan verdwijnt. Tuiten: “Dat is geen moeten, dat bepaalt de ondernemer zelf, maar we hopen dat winkeliers kansen zien in vestiging in het kernwinkelgebied. De gemeente wil een mogelijke verhuizing of nieuwvestiging dan ook zeker stimuleren en faciliteren. We hopen ook dat op die manier de lege plekken langs de route worden opgevuld.”

Het Oranje Nassauplein, de Einthovenstraat, het Stationsplein en het deel van de Stuijvenburchstraat tussen Grizellstraat en Molenstraat wordt betiteld als aanloopgebied. Dit houdt in dat in het bestemmingsplan de functie detailhandel verdwijnt en wordt vervangen door zorg, wonen of dienstverlening. Ook ondergeschikte detailhandel blijft mogelijk, zoals een kapperszaak waar ook producten worden verkocht.

Met name de ondernemers op het Oranje Nassauplein waren niet blij met dit idee van het college. Tuiten: “We hebben 23 reacties gehad op de conceptversie van deze visie, voornamelijk van ondernemers en pandeigenaren van het Oranje Nassauplein. Maar nogmaals: iedereen mag blijven waar hij zit. We hopen alleen dat winkeliers de mogelijkheden binnen het kernwinkelgebied aangrijpen.”

Overigens is het niet zo dat de bestemming van een pand zomaar wordt veranderd. Pas als een ondernemer besluit te verhuizen, wordt detailhandel voor een nieuwe eigenaar of gebruiker onmogelijk.

Met het creëren van een aantrekkelijk winkelgebied hoopt de gemeente tevens meer recreanten naar het centrum van het dorp te lokken. Met name gasten van Coldenhove weten vaak niet zo goed waar ze in Eerbeek moeten zijn voor een gezellig middagje winkelen. Tuiten: “Dat heeft ook te maken met de route vanaf Coldenhove naar het Stuijvenburchplein. Ook deze willen we in de toekomst aantrekkelijker maken.”