DOESBURG - Op vrijdag 13 januari is op basisschool de Horizon Ooi in Doesburg het eerste cadeau van de Sjors Buitenbende uitgereikt aan Amber-Lynn uit groep 5/6, die al snel haar stempelkaart vol had. Ze ontving het cadeau uit handen van Rick Reijmer en Luuk Vermorken, stagiairs van Sport en Bewegen op het Graafschap College en tevens begeleiders van de Sjors Buitenbende op de Horizon Ooi.

De Sjors Buitenbende is een initiatief van Doesburg Beweegt in het kader van het beweegprogramma b-fit. Het is bedacht om ervoor te zorgen dat kinderen na schooltijd met veel plezier kunnen blijven bewegen op het schoolplein. Er wordt wekelijks iets gedaan voor alle vier de basisscholen in Doesburg: op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur op het plein van de Anne Frank, op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur op het plein van de Horizon Stad, op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur op het plein van de Wetelaar en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur op het plein van de Horizon Ooi.

De laatste weken komen er niet alleen van de Horizon Ooi, maar ook van andere scholen, zoals de Anne Frank, volle stempelkaarten van de Sjors Buitenbende binnen en ook zij krijgen binnenkort een cadeau.