Parkeerterrein noordzijde station Dieren afgesloten

DIEREN – Het is vanaf maandag 20 februari niet meer mogelijk te parkeren op het parkeerterrein op de hoek Noorder Parallelweg - Koningin Julianalaan in Dieren. Het terrein wordt op die ochtend om 06.00 uur definitief afgesloten.



Aannemer Reef Infra heeft deze locatie gereserveerd voor het afmonteren van de voetgangersbrug. De in Almelo voorgebouwde delen worden tussen 23 februari en 5 april naar Dieren getransporteerd. Gezien de grootte van het transport mogen de vrachtwagens alleen tijdens de late avonduren en ’s nachts rijden. Het transport en de montage van de stalen delen kan hinder en geluid in de omgeving veroorzaken. Direct omwonenden zijn tijdens een informatieavond op de hoogte gebracht. De overige omwonenden hebben een brief ontvangen. Met borden is al enige tijd kenbaar gemaakt dat de parkeerplaats afgesloten gaat worden. Vanaf donderdag vinden automobilisten een flyer achter hun ruitenwisser met daarop tekst en uitleg over de gewijzigde situatie.

Omdat er weinig alternatieve parkeergelegenheid in de omgeving is, wordt geadviseerd met de fiets of bus naar het station te komen of te kiezen voor een andere opstaplocatie voor de trein. Auto’s die toch geparkeerd staan vanaf 20 februari op deze plek, worden voor rekening van de bestuurder/eigenaar weggesleept. Op zaterdag 8 april krijgt de voetgangersbrug haar definitieve plek. De bouw van de toekomstige parkeervoorziening met ongeveer 350 parkeerplaatsen staat voor later dit jaar gepland.

www.traversedieren.nl