De natuur blijft fotograaf Martin de Jongh inspireren. "Je hebt het gevoel dat je ver van huis bent, maar het is echt de Posbank", zegt hij over de foto's die hij ons vanmorgen stuurde. "Het is echt genieten van de rijp en het nog steeds aanwezige dikke pak sneeuw."

Het lijkt erop dat schaatspret voorlopig uitblijft, voor komend weekend is dooi voorspeld.