Vergadering voor gedupeerden afschaffing Lijn 29 op zaterdag

RHEDEN – Ron Baars geeft de strijd om buslijn 29 op de zaterdag weer terug te krijgen door het dorp Rheden niet op. In december heeft vervoerder Breng besloten Lijn 29 niet meer te laten rijden in verband met het lage aantal passagiers. Zowel Connexxion als Breng erkennen het probleem dat het voor mensen in het zuidelijk deel van Rheden, zeker voor oudere en gehandicapte mensen, heel lastig is om helemaal naar de Arnhemsetraatweg te lopen om daar een bus of trein naar Arnhem te pakken. Maar toch weigeren beide vervoersmaatschappijen het probleem op te lossen. Maar dit is voor Ron baars acceptabel. Hij is met Rhedens Dorps Belang en Radar om de tafel gegaan. Zij hebben een besloten een vergadering in te plannen voor gedupeerde reizigers. De locatie en tijd zijn nog niet bekend, maar die worden na aanmelding via e-mail. RonBaars@live.nl bekend gemaakt. Iedereen die zich gedupeerd voelt en wil dat Lijn 29 terugkomt op zaterdag kan zich aanmelden. Ron Baars: “Het is de bedoeling dat we na deze vergadering de gemeenteraad hierover gaan inspreken en we willen graag een gesprek met de verantwoordelijk wethouder hierover”.