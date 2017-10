Bronstexcursie scholieren 'in eigen tuin'

LAAG-SOEREN - Al om kwart voor acht moesten de kinderen van basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren op school zijn voor een excursie naar de Elsberg. Vanaf dit uitkijkpunt van Natuurmonumenten in 'hun achtertuin' is de bronst van de edelherten in deze tijd namelijk goed waar te nemen. Zo ook deze mooie morgen. In alle stilte ging het naar de uitkijk, waar meerdere roedels herten zich lieten zien. En dat de bronst in volle gang is was niet alleen duidelijk zichtbaar, maar vooral ook hoorbaar met het burlen van de geweidragers. Het was een geweldig spektakel wat de kinderen, de juf en begeleiders te zien kregen. Na een uurtje ging het weer terug naar school, om nog wat na te praten en het ritme van de dag weer op te pakken. De excursie wordt afgesloten als Joke van Tol nog eens komt vertellen over de edelherten, hun manier van leven en de bronsttijd.