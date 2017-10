Nieuw tenue Angerlo Vooruit 2

ANGERLO - Het 2e elftal van Angerlo Vooruit is een nieuw team met vooral talenten uit het verleden. Dit nieuwe team diende in het nieuw gestoken te worden. En al zolang als de club bestaat, kunnen zij aankloppen bij de firma en de familie Schel. Ook dit keer stonden ze klaar om de vereniging te steunen en hiervoor zijn zij ze erg dankbaar. Het nieuwste team van Angerlo Vooruit heeft een mooi tenue en nieuwe tassen gekregen met Schel Bedrijfswagens erop. Schel bedrijfswagens is het nieuwste bedrijf van de firma Schel en Tristan Schel is de vierde generatie die toetreed tot dit familie bedrijf. Bij Schel bedrijfswagens is het mogelijk nieuwe bedrijfswagens aan te schaffen maar het is ook mogelijk deze te leasen of te huren. Tevens is het mogelijk bij Schel Bedrijfswagens om je bedrijfswagen te onderhouden en je bedrijfswagen in te richten. Ook is het 2e elftal in nieuwe trainingspakken gestoken. Gebra infra en Cafe d’n Uutkiek hebben deze mooie pakken beschikbaar gesteld.