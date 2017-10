Vijf sponsors voor Dames SHE

HALL - Eén van de twee dameselftallen van SHE uit Hall werd compleet in het nieuw gestoken. Dit elftal, dat vorig jaar nog in de jeugd speelde, komt dit seizoen uit in de zaterdag competitie. PR-man John van Zadelhoff wist maar liefst vijf sponsoren aan het team te binden. Zij werden in het jeugdhonk door de dames getrakteerd op koffie met heerlijk gebak.

Links op de foto de sponsor van de tassen, Michiel Pasman van Car Service Pasman uit Hall. Daarnaast tenue-sponsoren Esther Hoevers van Old Nieuw Spul uit Eerbeek, Adryjane Groot Boerle van het gelijknamige Bake-Off Brood en Administratieve Dienstverlening Leonie Plant (niet op de foto), beiden uit Hall. De trainingspakken werden geschonken door Redon Bouw uit Vaassen. Rechts leider van het elftal Wilco van Zadelhoff. De dames zijn erg blij met alle nieuwe spullen en lieten die waardering zien door de wedstrijd tegen FC RDC VR2 te winnen met 2-0. - foto: Marjolein van Leeuwen