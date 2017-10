Interessante lezing over sprengen en beken

BRUMMEN – De Oudheidkundige Vereniging De Marke houdt op woensdag 18 oktober in zaal Concordia aan de Engelenburgerlaan 1 te Brummen een lezing. Het onderwerp is ‘Sprengen en beken op de Veluwe’, gericht op de beken in Brummen, Voorstonden en Eerbeek. De lezing begint om 20.00 uur.



Jan van de Velde, voorzitter van de stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, verzorgt voor de pauze zijn lezing “Sprengen en beken op de Veluwe”.



Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei & Veluwe zal na de pauze nader ingaan op het hoe en waarom het destijds genaamde waterschap Veluwe het beekherstel aan de Eerbeekse Beek heeft opgepakt. Dit in samenwerking met diverse partijen, maar ook waarom we nu opnieuw veel energie steken in het beleefbaar maken van deze prachtige sprengenbeek. Introducés en andere belangstellenden zijn ook van harte uit naar Brummen te komen.