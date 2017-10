Concert popkoor Young Voices en The Young Voices

LOENEN – Op zaterdag 28 oktober zal Popkoor Young Voices een concert verzorgen in De Brink te Loenen. Dit jaar met het thema All around the world. Naast Popkoor Young Voices is er nog een gastoptreden van een bijna naamgenoot-koor uit Nijmegen, genaamd The Young Voices.





Popkoor Young Voices is een popkoor uit Eerbeek met zo'n 25 enthousiaste zangers en zangeressen en een eigen band. Sinds 1982 is het koor met veel plezier aan het repeteren en optreden met als centraal muzikaal thema: popmuziek. Young Voices zingt popmuziek in de breedste zin van het woord, van Kensington tot Racoon en van Kenny B tot Men at work. Het enthousiasme, de creativiteit en de uitstraling van de dirigent worden overgebracht op het koor, wat het vervolgens een geheel eigen geluid geeft. De aanvang is om 20.00 uur. Kaarten kosten acht euro en zijn verkrijgbaar bij Primera, de leden en via info@youngvoices.nl.