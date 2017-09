Gezamenlijke Beursvloer Doesburg en Rheden

DOESBURG - Op maandag 6 november is in Het Arsenaal 1309 in Doesburg vanaf 19.30 uur een gezamenlijk editie van de Beursvloer Doesburg en Rheden. Voor Doesburg is dit de derde editie. In de gemeente Rheden vond de Beursvloer eerder plaats in Velp.

De Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeften worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin.

De Beursvloer wordt georganiseerd door de Doesburg – Rhedense Uitdaging, in samenwerking met Buurtacademie Doesburg, Radar en ondernemersverenigingen in de gemeenten Rheden en Doesburg. De afgelopen jaren was de Beursvloer een groot succes, een evenement met een informeel karakter dat mooie verbindingen, nieuwe contacten en extra activiteiten opleverde.

Geïnteresseerden aan deelname kunnen zich aanmelden via de website www.doesburgrhedenseuitdaging.nl.