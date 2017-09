Knuffeldieren in de etalages van Winkelcentrum Dieren

DIEREN – Woensdag 4 oktober is het weer Werelddierendag en dat wordt op zaterdag 7 oktober uitgebreid gevierd op Winkelcentrum Dieren en op het marktplein. De selfiewedstrijd is al enige tijd geleden van start gegaan, nu komt daar een leuke speurtocht door dieren bij.

In de etalages van vijftien winkels op Winkelcentrum Dieren zijn sinds 18 september knuffeldieren te vinden. Deelnemers kunnen alle dieren zoeken. In veel winkels op het winkelcentrum liggen formulieren om op in te vullen welke dieren waar te vinden zijn. Deze formulieren kunnen tot en met 30 september worden ingeleverd bij Plantage Boekhandel Dieren op het Callunaplein of bij Bosveld Groente en Fruit aan de Wilhelminaweg.

Uit alle goede inzendingen worden vijftien winnaars gekozen, die zaterdag 7 oktober met een boswachter van Natuurmonumenten een tocht mogen maken in een huifkar. Ze gaan dan richting de Elsberg en komen onderweg misschien wel reeën, herten en wilde zwijnen tegen. De winnaars vertrekken om 13.30 vanaf het Marktplein.