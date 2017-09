Kom volleyballen bij Focus

Volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppel biedt trainingen voor iedereen vanaf zes jaar. Kinderen die op zoek zijn naar een leuke sport zijn welkom om eens mee te trainen en sfeer te proeven. Er wordt elke maandag getraind in de Hessenhal in Hoog-Keppel.

Voor de jeugd tot twaalf jaar zijn de Cool Moves Volleybalniveaus. De niveaus 1 tot en met zes vormen samen een doordachte opbouw voor het leren spelen van volleybal. Het zijn de bouwstenen voor het latere 6 tegen 6 systeem. De teams bestaan uit vier spelers en niveau 1 begint met gooien, vangen en doordraaien in het veld. Hier krijgen de kinderen al een goed inzicht en zijn ze volop in beweging. Elk niveau wordt uitgebreid: er komt een pass bij, een service en later de bovenhandse set-up en smash. De kinderen leren van elkaar en hebben daarbij vooral veel plezier. De CMV-teams spelen hun in toernooivorm twee keer per maand. Vanaf elf of twaalf jaar worden elke zaterdag wedstrijden gespeeld.

www.facebook.com/focusvolleybal