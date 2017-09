Reisje 55+ Soos Loenen naar Oranjemuseum

LOENEN – Het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in Diepenheim bestaat pas ruim tien jaar, maar de belangstelling van de bezoekers is groot. Het jaarlijkse reisje van de 55+ Soos uit Loenen had ook dit museum als doel van hun tocht.

Met een volle bus en fraai zomerweer werd uit Loenen vertrokken. Via een mooie route ‘binnendoor’ werd het gezelschap verwelkomd door een tweetal gidsen. Na het nuttigen van koffie met een ‘Amalia-gebakje’, werd door de gidsen uitgebreid verteld over dit museum met veel Oranjecuriosa zoals herinnerings- en herdenkingsborden, tegeltjes, glazen, lepeltjes, schilderijen, platen, munten, wandkleden en boeken over het Koninghuis en hun telgen. Ruim 600 borden zijn hier te bewonderen.



Eén van de vele pronkstukken is een antieke schouw met tegelplateau met de beeltenissen van Willem van Oranje, zijn zoon prins Maurits en Koningin Beatrix. Zij opende in 2006 ook dit museum. Omdat de moeder van Prins Bernhard hier lange tijd heeft gewoond, heeft de plek een bijzondere band met het koningshuis.

Om de cultuurhistorie van Diepenheim en omgeving in ere te houden, herbergt het museum ook Twents boerenantiek, als kabinetten met traditionele inhoud, kasten met porselein, knipmutsen en een Twentse kamer. Nadien kon het museum nog uitvoerig worden bekeken.



Na het museum ging het gezelschap naar restaurant Hof van Twente in Hengevelde. Hier kreeg het gezelschap een passend Konings-diner voorgezet, dat begon met de Koninginnesoep. Na het diner stapte een gids in de bus. Zij vertelde tijdens de tocht honderduit over alles wat in Twente te zien is. Bijzonder fraaie landschappen en vele boerderijen werden bekeken.

Na de thee ging het huiswaarts. Voor de Loenense 55-plussers was het een onvergetelijk dag geworden.