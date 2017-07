Online dorpsplatform Klarenbeek in de maak

KLARENBEEK – De Dorpscontactpersonen in Klarenbeek willen in samenwerking met de gemeente(n) gaan werken aan een online dorpsplatform. Een online platform waarop men alles ziet dat er is in Klarenbeek: lokaal nieuws, verenigingen, nuttige info, hulp maar ook spullen, winkels, agenda, gemeentenieuws, buurtfoto’s, aanbiedingen en nog veel meer.

Een dorpswebsite waar bewoners, verenigingen, bedrijven, organisaties en gemeenten informatie op kunnen plaatsen om zo op een plek te kunnen laten zien wat Klarenbeek te bieden heeft. Informatie die relevant is voor inwoners, maar ook voor nieuwe inwoners, familie van inwoners, toeristen etc. De dorpscontactpersonen zijn hiervoor op zoek naar bewoners die het leuk vinden om offline te willen helpen verbinden om online de mooie dingen die ons dorp te bieden heeft, zichtbaar te maken. Wie het leuk vindt kan zich aanmelden.