Red Flames in Rheden

RHEDEN - Het zal niemand ontgaan zijn dat momenteel Weuro 2017 wordt gespeeld, het EK Voetbal voor vrouwen. De Belgische ploeg - bijgenaamd de Red Flames - zijn neergestreken in het Sandton Hotel in Rheden. De ploeg speelt in een poule met Nederland, Noorwegen en Denemarken. Zondagavond verloren de Belgische vouwen in Doetinchem van de Denen, zodat er veel druk staat op de volgende wedstrijd, donderdag in Breda tegen Noorwegen. Maandag 24 juli treffen ze in de laatste poulewedstrijd het Nederlands elftal.

Met een eigen bus worden de speelsters en de begeleiders van het hotel naar het complex van SC Rheden aan de IJsselsingel gebracht, waar getraind wordt. Doorgaans is dat veld tegen pottenkijkers afgeschermd met plastic, maar tijdens een momentje voor supporters en pers maakte Martin de Jongh van de gelegenheid gebruik deze plaatjes van de Red Flames te schieten.