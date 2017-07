Brandweer geeft demonstratie

DOESBURG - Op de zaterdag van Doesburg Binnenste Buiten, gaf de brandweer van Doesburg demonstraties en inlichtingen. Iedereen kon zelf eens proberen om met de grote knipschaar van de brandweer een fiets door midden te knippen. Dat leek heel makkelijk, maar de schaar weegt maar liefst 20 kilo en dat is best wel veel. Het knippen zelf gaat op luchtdruk, dus dat is goed te doen. Natuurlijk konden ook de brandweerwagens, boot en de oude brandweerwagen bekeken worden. Klapstuk was de demonstratie hoe een auto los te knippen als er een slachtoffer in zit. Veel publiek was aanwezig om dit prachtige huzarenstukje te aanschouwen. Ook werd er nog veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe mensen voor dit prachtige vak. Brandweer Doesburg kan namelijk nog vrijwilligers voor de positie van brandweerman/vrouw gebruiken. Natuurlijk worden voor de uren die een brandweerman ingezet wordt een vergoeding gegeven, maar de uiteindelijke drijfveer is toch iets voor iemand in nood te kunnen betekenen. Dus mocht u nog interesse hebben in dit mooie werk aarzel dan niet contact op te nemen met brandweer Doesburg. Kijk hiervoor op www.VGGM.nl/brandweer. - foto: Hanny ten Dolle