Wijkraad Beinum neemt afscheid van haar voorzitter

DOESBURG - Wijkraad Beinum uit Doesburg heeft op 10 juli officieel afscheid genomen van haar voorzitter Jelle Koning. Koning was tien jaar geleden één van de oprichters van de wijkraad. Volgens zijn opvolger Gerard Houterman heeft Koning een pad geplaveid waarop de huidige leden van de wijkraad verder zullen en kunnen gaan. Koning sprak tijdens het afscheid zijn dank uit voor de samenwerking met de overige leden van de wijkraad. “Het heeft de wijkraad gebracht waar we nu staan”, aldus Koning. Wijkraad Beinum wil een schakel zijn tussen de inwoners van Beinum en de gemeente Doesburg. Ook wil ze mensen uit Beinum verbinden, in de ruimste zin van het woord.