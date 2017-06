Rivalen kampioen

DOESBURG - De Doesburgse korfbalvereniging Rivalen is in de vierde klasse ongeslagen kampioen geworden. Twee weken geleden had de spelers het kampioenschap al binnen, maar wat ze nog wilden, en waar ze vorige week zaterdag 27 mei voor hebben gestreden, was een ongeslagen kampioenschap. Dit werd bereikt door S.E.V. uit Zelhem met 16 -11 te verslaan.

Rivalen heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Ook in de zaal hebben de spelers stand kunnen houden in de derde klasse en na het kampioenschap op het veld zullen ze ook volgend seizoen op het veld zich gaan manifesteren in de derde klasse. Een topprestatie voor de Doesburgse korfbalvereniging.