Expositie Jeanette Bernds bij Strijland

RHEDEN - In Pannekoekhuis Strijland in Rheden is tot en met 13 augustus een expositie te zien van Jeanette Bernds - Peppelman. Zij is geboren in De Steeg en sinds 1986 woonachtig in Rheden. Tekenen en schilderen is een grote hobby van haar. “Een aantal jaren heb ik schilderlessen gevolgd bij de Gelderse schilderschool Terpentijn in Velp. Mijn schilderijen bestaan uit acrylverf en aquarel en soms een krijttekening. Het grootste deel zijn realistische werken van bloemen, dieren en vogels. Ik vind het erg leuk om bij Pannekoekhuis Strijland te exposeren en een deel van mijn werk te laten zien. Ook is het mogelijk om in overleg een persoonlijk schilderij te laten maken.