Samenwerking Simply Delicious met de Horsterhof

VELP - Vanaf dit voorjaar werken de biologisch-dynamische boerderij de Horsterhof en biologische verswinkel Simply Delicious in Velp samen. De Horsterhof is een 9 hectare groot gemengd bedrijf tussen Duiven en Westervoort. Met veeteelt en akkerbouw, maar vooral tuinbouw. De groenten worden gebruikt om de groentetassen te vullen, die in de hele regio worden afgezet en nu dus ook voor Simply Delicious in Velp.

Daar wordt het komende jaar op dinsdag en vrijdag de ‘s ochtends geoogste groente rond het middaguur geleverd. Verser kan haast niet!



Voor de winkel zijn deze producten een mooie aanvulling op het assortiment. Simply Delicious verkoopt al jaren biologische groenten, fruit, kaas en sappen uit de regio, die door de boeren van de BPA (Biologische Producenten Achterhoek) geteeld worden. Deze nieuwe stap past in het streven van de winkel naar directe contacten met producenten. Er worden minder voedselkilometers gemaakt, en klanten kunnen bij de boer op bezoek gaan. Ook wordt het groentenafval van de winkel voor de varkens van de Horsterhof gebruikt.



Op zaterdag 27 mei zal de Horsterhof ook op de Lentemarkt van Simply Delicious an de Hoofdstraat in Velp aanwezig zijn.