0313 Beweegt Events

DOESBURG - In het weekend van 22 en 23 april staat Jongerencentrum 0313 in het teken van mooie activiteiten. Zowel op het plein als in het Jongerencentrum vinden activiteiten plaats.

Op zaterdag 22 april start om 14.00 uur op het skateplein het 0313 Beweegt skate event. Het skateplein wordt uitgebreid met een miniramp zodat iedereen wordt uitgedaagd om mooie kunsten te vertonen. Iedereen vanaf negen jaar is van harte welkom om BMX, Step, Skateboard of skeelers mee te nemen en te laten zien wat ze in huis hebben. Natuurlijk is ook publiek gewenst, dus ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s kom ook.

Creatieve geesten worden ondertussen ook uitgedaagd. Onder leiding van professionele fotograaf Bas Weetink wordt namelijk in een workshop geleerd, hoe je met smartphone de mooiste foto’s kunt maken. Ook deze activiteit start vanaf 14.00 uur en is voor alle jeugd vanaf negen jaar. Opgeven is niet nodig, kom gewoon naar Jongerencentrum 0313 en doe mee.

Op zondag 23 april is een andere behendigheid nodig. Dan wordt Jongerencentrum 0313 omgebouwd tot FIFA-hal. Onder professionele leiding is er plek voor 32 deelnemers. Dit FIFA-gametoernooi wordt georganiseerd door twee jongeren, Jesse en Michel. Het toernooi start om 13.00 uur. Wie mee wil doen dient zich in te schrijven bij 0313. Wees snel, want er is nog beperkt plek. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

www.0313doesburg.nl

www.doesburgbeweegt.nl

www.basweetink.nl