Auto van Oort-Rebelle neemt afscheid van clubiconen

DIEREN – Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen heeft de Dierense volleybalvereniging Auto van Oort – Rebelle afscheid genomen van Jan Kevenaar en Jan van der Mast. Zij speelden hun laatste competitiewedstrijd. Jan van der Mast houdt er na 53 jaar competitiespelen helemaal mee op, Jan Kevenaar gaat na 26 jaar competitie verder als recreant.

Jan Kevenaar werd in 1964 lid van de Dierense Volleybal Vereniging (DVC). Hij maakte de fusies mee van DVC naar DVC Sparta in 1965, naar Rebelle in 1975 en naar DVC-Rebelle in 1979. In 2001 stond Jan als voorzitter aan de wieg van de samenwerking met de nieuwe hoofdsponsor Auto van Oort, waarmee de verenigingsnaam veranderde in de Auto van Oort-Rebelle.

Jan van der Mast werd in 1979 lid van DVC-Rebelle. In 1983 was hij de penningmeester en wist hij de leden ervan te overtuigen dat het begrotingstekort van dat jaar kon worden gedicht met een dertiende contributiemaand. Niemand kwam zonder goede reden uit onder het betalen van de contributie, zo luiden de verhalen. Vanwege een blessure moest Jan van der Mast zijn volleybalcarrière onderbreken. Dit jaar kwam hij dus voor het laatst uit voor heren 4 van Auto van Oort-Rebelle, nog even gedreven en ambitieus als altijd.

Gerwin de Boer van Auto van Oort-Rebelle roemde de inzet van beide heren over deze lange periode. “Beide heren hebben een lange clubtraditie. Zij zijn mede bepalend geweest voor hoe de vereniging er nu voor staat. Naast het spelen hebben zij zich als vrijwilliger ingezet. Bestuursfuncties als het voorzitterschap en het penningmeesterschap waren de heren niet vreemd. Daarnaast waren de heren betrokken bij diverse kleine en grote evenementen, zoals de Dierense straatvolleybaltoernooien, familiedagen en grote interlandwedstrijden met volleyballers als Ron Zwerver en Avital Selinger.”