Dode gevonden in voormalig Vitens gebouw Velp

VELP – In het voormalige Vitens-gebouw aan de Arnhemsestraatweg in Velp, is donderdag een levenloos lichaam gevonden. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf. Het pand staat al langer leeg en wordt volgens buurtbewoners regelmatig gebruikt door zwervers.

De politie deed met meerdere eenheden en samen met de vrijwillige brandweer Velp onderzoek bij het bedrijfspand. Het gebouw was al vaker in het nieuws doordat het dikwijls werd bezocht door jongeren en zwervers.

Het gebied werd donderdag groot afgezet voor het onderzoek. Over de identiteit van de overledene is nog niets bekendgemaakt.