Landelijke politiek lokaal besproken

VELP – Waar willen we met Nederland naartoe? Deze vraag staat centraal tijdens het politiek café dat maandag 6 maart plaatsvindt bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. De aanwezigen gaan met lokale politici in gesprek over landelijk beleid.

Ruim een week voor de landelijke verkiezingen op 15 maart wil Walter Jansen met lokale politici èn inwoners van de gemeente Rheden in gesprek over het landelijk beleid. Verschillende lokale politie hebben zich al aangemeld voor dit gesprek, maar het wordt met nadruk geen debat. Deze avond gaat het niet om politieke toespraken of verkiezingsretoriek. Welke invloed hebben de beslissingen in Den Haag voor onze regio? Waar zouden de verkiezingen over moeten gaan? Walter Jansen wil hierover spreken met lokale politici.

De avond krijgt een thematische opzet, waarbij de thema’s worden bepaald door de aanwezigen. Welke thema’s vinden de bezoekers belangrijk? Aan het begin van de avond wordt geïnventariseerd welke onderwerpen het meest leven onder het publiek. Aan de hand van pakkende stellingen worden dan diverse thema’s besproken.

Mensen die al ideeën hebben over onderwerpen die tijdens dit politiek café besproken kunnen worden, mogen deze ook vooraf al aandragen. Dit kan bij Walter Jansen via walter@eenpassievoorboeken.nl.

De avond op 6 maart begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, en wordt afgesloten rond 22.00 uur. De entree is vrij, maar belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden via www.eenpassievoorboeken.nl.