Hummelse neuroloog in actie voor artsen-opleiding Malawi

HUMMELO - Neuroloog Chuck van de Vlasakker, woonachtig in Hummelo en werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, reist in april af naar Malawi, waar hij zich inzet voor artsen in opleiding.

Van de Vlasakker is benaderd door het College of Medicin van de University of Malawi. De enige kinderneuroloog die het land rijk is heeft geen gelegenheid meer om studenten geneeskunde in zijn vak te onderwijzen. En dat terwijl kinderneurologie een belangrijk vak is op de opleiding. Er zijn erg veel jongeren zijn in Malawi, zo’n tweederde van de bevolking is onder de 21 jaar. Dat heeft onder meer te maken met de HIV/aids-epidemie, die vrijwel een hele generatie heeft weggevaagd. Hersenaandoeningen die daar bij kinderen veel voorkomen zijn onder meer hersenvliesontsteking, hersenbeschadiging door HIV, cerebrale malaria en indirect ook beroertes en epilepsie.

“Ik had al wel in de planning om me in te gaan zetten voor de opleiding daar, maar dat is opeens dringend geworden, omdat de artsen in opleiding zonder les in kinderneurologie niet kunnen afstuderen”, vertelt Van de Vlasakker. Half april vertrekt hij al en hij hoopt op steun om daar ook goed uit de voeten te kunnen. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Er is geen geld om Van de Vlasakker over te laten komen en daarom moet hij zijn reis zelf bekostigen: van vliegticket tot verblijf en van boeken tot materialen die nodig zijn voor de opleiding. Alles moet hij zelf meenemen, want: ‘er is daar aan alles gebrek, zelfs aan elektriciteit.’ Met 5000 euro kan hij aan de slag met de minimale hoeveelheid aan benodigde boeken en ander materiaal.

Toen Van de Vlasakker recent bij de Nieuwe Hummelose Sociëteit over zijn plannen vertelde, stonden spontaan enkele leden op die de handen uit de mouwen willen steken om bronnen te zoeken voor sponsoring of andere hulp. Dit heeft al geleid tot een veel gedeeld bericht over de missie van Chuck op de Facebookpagina van sociëteitslid Bennie Jolink, die zich helemaal achter het initiatief schaart. “Het is geweldig om te ervaren wat mensen willen doen”, reageert Chuck op de vele reacties die hij al kreeg. Niet alleen uit het dorp, maar van hoogleraren, die spontaan college-dictaten en presentaties ter beschikking stelden.

Het contact tussen Chuck van de Vlasakker en de universiteit in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi, is tot stand gekomen door Hannie Friesen, oud-collega van het Slingeland Ziekenhuis. Toen zij vier jaar geleden met vervroegd pensioen ging, vertrok ze naar Malawi om te helpen met onderwijs aan medische studenten. Ze vroeg Chuck al op korte termijn te komen, omdat de artsen in opleiding anders met neurologie een belangrijk onderdeel voor hun afstuderen gaan missen.

Chuck structureel gaan meehelpen aan de opleiding voor artsen in Malawi. “Malawi kan op heel veel terreinen hulp gebruiken, maar ik richt me op onderwijs en neurologie. Dat is mijn vak, daar ben ik goed in.” De bedoeling is dat Van de Vlasakker daar elk jaar een periode verblijft om studenten theoretische en praktische kennis bij te brengen. Als het lukt om meer geld bijeen te brengen dan direct nodig is voor deze missie, dan wordt dat bedrag opzij gezet voor volgend jaar. “Mijn doel is het onderwijs op te zetten en mensen op te leiden, zodat ze daar zelf mee verder kunnen. Na een paar jaar moet ik overbodig zijn. Dat is mijn ideaal.”

De Malawi-missie van Chuck van de Vlasakker financieel ondersteunen kan met een bijdrage op IBAN NL53 TRIO 0198 0365 15 op naam van Flaxfield Neurology B.V.