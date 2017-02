Er was eens … een Boek van de Fantasie

VELP – In de bibliotheek in Velp is onlangs de verhalenbundel Boek van de Fantasie gepresenteerd. De verhalen in het boek zijn bedacht door kinderen van zeven en acht jaar en vervolgens opgeschreven door vrijwilligster Jessica Vos van Second House.

De verhalenbundel is ontstaan vanuit een voorleesproject van Second House in de Poort in Velp, onderdeel van Radar Oost. Jessica Vos is één van de vrijwilligers die helpt bij Second House en zij ontwikkelde een voorleesproject voor kinderen van zeven à acht jaar om met boeken en de Nederlandse taal in aanraking te laten komen.

Gaandeweg ontstond samen met een groepje van drie kinderen het idee om samen zelf verhalen te verzinnen. Adis, Ajla en Angelika bleken over een enorme fantasie te beschikken. Door met elkaar te fantaseren en te vertellen ontstonden de mooiste verhalen. Jessica schreef letterlijk op wat er werd gezegd en verwerkte dit tot een verhaal. Deze verhalen verzamelde zij in het Boek van de Fantasie. De illustraties uit het boek zijn gemaakt door de kinderen zelf. ‘Met dit boek hoop ik andere volwassenen, verzorgers, professionals en kinderen te inspireren om verhalen te fantaseren en op te schrijven’, schrijft Jessica zelf in het boek.

Boek van de Fantasie bevat vijftien verhalen, allemaal door kinderen bedacht. De eerste verhalen zijn samen bedacht tijdens het voorleesproject. Verder heeft ieder kind eigen verhalen geschreven, waaronder een fabel over zijn of haar lievelingsdier. Monsters, elfen, feeën en ridders, heksen en zelfs Sinterklaas komt voorbij in de verhalen. Spanning, grapjes en romantiek komen allemaal aan de orde.

Het boek is onlangs gepresenteerd in de bibliotheek in Velp, waar Jessica het project uitlegde aan ouders en kinderen die kwamen luisteren. De kinderen van het project hebben wat verteld en zij kregen allemaal een eigen exemplaar van het boek. Ook een medewerker van de bibliotheek kreeg een boek, zodat iedereen het kan lenen en lezen.