College Tour met Sharon Dijksma in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG - De nummer vier van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, Sharon Dijksma, is woensdag 22 februari om 20.00 uur te gast in de Gasthuiskerk in Doesburg. Zij wordt geïnterviewd over actuele, persoonlijke en politieke zaken.

De werkgelegenheid in de regio, de zorg, wonen, maar ook de spoor- en waterverbindingen en niet te vergeten de investeringen in glasvezel in de Achterhoek komen aan de orde.

Het publiek heeft hierin een belangrijke rol. Er is een gesproken column door Marijke Everts van de VVD Doesburg. Er is veel ruimte voor vragen (en antwoorden). Neem gerust iemand mee, na het programma is er ruimte voor gesprek en borrel. De eerste consumptie is op kosten van de PvdA Doesburg.

Sharon Dijksma is sinds vier jaar staatssecretaris voor de PvdA in het kabinet en ‘doet’ Infrastructuur en Milieu. Eerder in hetzelfde kabinet had ze de portefeuille Economische Zaken. Daarvoor was ze jarenlang kamerlid en in een vorig kabinet ook al eens staatssecretaris van Onderwijs. Ze startte haar politieke loopbaan bij de Jonge Socialisten, begin jaren negentig. Op haar 24ste was ze het jongste kamerlid ooit. Ze is thuis in o.a. onderwijs, sociale zaken, verkeer, infra, ontwikkelingssamenwerking, landbouw, voedselkwaliteit, natuur. Een politieke alleskunner, met een duidelijke boodschap: “Deze tijden vragen om politici met een koel hoofd en een warm hart. Politici die verbinding in de samenleving zoeken en een antwoord bieden op polarisatie en uitsluiting.”