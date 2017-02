Man in Loenense kringloopwinkel overvallen

LOENEN - In de nacht van maandag op dinsdag hebben meerdere gewapende personen een 21-jarige man uit Oss overvallen die aan het werk was in een bedrijfspand aan de Eerbeekseweg in Loenen. In het pand is een kringloopwinkel gevestigd.

De 21-jarige medewerker van het bedrijfje was rond 03.30 uur alleen in het pand bezig met kluswerkzaamheden, toen hij ineens geconfronteerd werd met meerdere gemaskerde personen die binnen gedrongen waren. Meerdere daders waren ook gewapend met vuurwapens of iets wat er sterk op leek. De 21-jarige man werd bedreigd en een aantal daders doorzochten het pand. Hierna vertrokken de overvallers weer. Er is waarschijnlijk wel iets meegenomen uit het pand, het is nog onduidelijk wat precies. De 21-jarige man raakte niet gewond.

Nadat de overvallers vertrokken is de politie gewaarschuwd, die direct ter plaatse kwam en nog heeft uitgekeken naar de daders, helaas tevergeefs. De daders zijn waarschijnlijk met een auto bij het pand gekomen en vertrokken, wat voor auto is niet bekend.

De politie hield een buurtonderzoek en heeft ook onderzoek gedaan in het pand. Wie die nacht iets heeft gezien aan de Eerbeekseweg in Loenen, of in de omgeving, dat met deze overval te maken kan hebben, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem een melding doen kan ook, via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).