Aantrekkelijk jaarprogramma Vrouwen Contactgroep Loenen

LOENEN – Het jaarprogramma 2017 van de Vrouwen Conctgroep Loenen ziet er aantrekkelijk en gevarieerd uit. In januari werden de dames getrakteerd op koffie met oliebollen. Nadat iedereen elkaar een goed Nieuwjaar gewenst had, was het woord aan Jaap Bakker. Hij vertelt, met veel humoristische anekdotes, heel boeiend over de geschiedenis van Urk.

In februari komt Miny van der Zande, voorzitter van de Vereniging Oud Apeldoorn, vertellen over haar overgrootmoeder. Zij was de min van Koningin Wilhelmina en er ontstond tussen de twee vrouwen een bijzondere band. Maart brengt de jaarvergadering die besloten wordt met een kleine bingo. Dit jaar zullen de Scouts van Valeouwe Scouting Loenen een toelichting op hun activiteiten geven en de jaarlijkse gift voor het goede doel ontvangen.

In april komt Bert Willemen een uiteenzetting houden over het gebruik van de hondenkar in de historie. Op 10 mei wordt een Hollandse avond georganiseerd. Sjoelen, Mens Erger Je Niet en andere spelletjes aangevuld met leuke muziek staan garant voor een hele gezellige avond.

Na de zomer wordt begonnen met een bijdrage van Hans Trapman. Hij vertelt hoe een koe bijdraagt aan de integratie van gehandicapte kinderen in Kyrgyzstan. Indrukwekkend en een schoolvoorbeeld hoe kleinschalige en directe hulp kan leiden tot prachtige resultaten. De wijkagent van Loenen, Theo Simmelink, komt in oktober uitleg geven over zijn beroep. Er zal van alles aan de orde komen over veiligheid, inbraken en andere zaken. In november staat Gert-Jan Blankena op het programma. Hij gaat vertellen over een week die hij doorbracht op Terschelling als vrijwillige vogelwacht.

Het jaar wordt afgesloten met een gezellig en lekker kerstdiner. Ook worden er een fietsmiddag en een dag fietstocht georganiseerd. Het aantal leden van de vereniging blijft goed op peil. In 2016 melden zich acht nieuwe leden. Op de website: www.vrouwencontactgroeploenen.nl staan informatie en foto’s van allerlei activiteiten. Voor overige informatie: Marian Zoet, secretaris VCL, 055-3600244.