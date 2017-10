Award voor Lorentzhuis Velp

VELP – Het Lorentzhuis in Velp, onderdeel van Innoforte, heeft de Anneke van der Plaats Award in ontvangst mogen nemen. Het zorgcentrum krijgt deze award omdat in het Lorentzhuis het gedachtegoed van Anneke van der Plaats over de zorg voor mensen met dementie op een inspirerende manier is toegepast. Dit is onder andere te zien in de belevingsnissen, belevingstuin en de wijze waarop medewerkers omgaan met mensen met een beschadigd brein.

“In de renovatie in het Lorentzhuis in 2013 zagen wij een kans om de ideeën van sociaal geriater Anneke van der Plaats toe te passen in en om het gebouw”, zegt Leontine van Middelaar, manager Langdurige Zorg. “Innoforte heeft een duidelijke visie op de zorg aan mensen met dementie. Zo vinden wij het, kort gezegd, belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op het leven dat mensen thuis gewend waren. Toen we het Lorentzhuis gingen renoveren, hebben we daar het Breincollectief, opgericht door Anneke van der Plaats, direct bij betrokken. De architect en de projectleider van de renovatie hebben we min of meer verplicht om zich te verdiepen in dit gedachtegoed.”

Zo ontstonden op iedere verdieping belevingsnissen: kleine hoekjes, zo ingericht dat mensen hier hun herinneringen aan vroeger kunnen herbeleven. “We zien bijvoorbeeld mooie gesprekken ontstaan tussen vader en zoon als zij samen in de treincoupé zitten en weer opnieuw de reisjes beleven die zij als gezin ooit maakten”, aldus Renate Pelkman, teamleider. “Het bruine café en het marktplein gebruiken we ook voor activiteiten. Zo komt er iedere week iemand zingen en muziek maken. Dan deint het hele café van de meezingers. Je ziet mensen ontspannen en plezier maken.”

Behalve de belevingsnissen, de huiskamers en de eigen appartementen van cliënten zijn ook de tuin, balkons en terrassen zo ingericht dat bewoners alle seizoenen kunnen ervaren. Vanuit de Oranjerie kunnen bewoners en bezoekers de terrassen op om hier van een kopje koffie te genieten. Een deel van de tuin is met hulp van de deelnemers van dagbesteding De Serre als bewegingstuin ingericht. “Al deze plekken zijn ook uitnodigend voor familieleden. Op bezoek gaan is gewoon leuk. En voor onze bewoners erg belangrijk dat zij deel van het gezin blijven”, aldus Renate Pelkman.

De ideeën van Anneke van der Plaats zijn ook vertaald in een methodiek voor professionals om anders te reageren op mensen met dementie. Het gaat erom dat de medewerker zich realiseert dat iemand met dementie sterk reageert op prikkels uit zijn omgeving én dat de medewerker een belangrijk deel van die omgeving is. Iemand met dementie kan zich niet aanpassen, de medewerker wel. Een aantal medewerkers van Innoforte is opgeleid tot omgevingscoach. Zij begeleiden hun collega’s op de werkvloer met feedback en tips over de omgang met de mensen voor wie zij zorgen.

De Anneke van der Plaats Award is dit jaar voor het eerst uitgereikt en bestaat, behalve een oorkonde, uit deelname aan de workshop Hersenkunde en Dementie voor het hele team.