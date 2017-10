Griezelen in de bieb

BRUMMEN - Kinderen die durfden, konden op vrijdag de dertiende deelnemen aan een griezelspeurtocht in de bibliotheek van Brummen. Zo'n zestig kinderen tussen 5 en 8 jaar hadden genoeg lef…

In de bibliotheek, die prachtig was aangekleed, moesten de kinderen opdrachten vervullen en konden ze een kleine speurtocht doen. Daar kregen ze een soepje met daarin ogen opgediend, klonken spannende geluiden en elke keer als uit een van de kasten een heks tevoorschijn schoot, was het gegil van de jeugd niet van de lucht. Het was werkelijk eng en dat was ook de bedoeling. Medewerkers van de bibliotheek en vrienden en kennissen van hen hadden zich speciaal fraai uitgedost om de kinderen dit onvergetelijke griezeluurtje te bezorgen en ze slaagden daar perfect in.

"Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar griezelen", legt Mariël Schotpoort van de bieb uit. "Vandaar deze speurtocht die een groot succes was. Niet alleen in Brummen, maar ook in onze vestigingen in Eerbeek en Twello. En alle kinderen konden deelnemen, ook als ze geen lid van de bibliotheek zijn." - foto: Han Uenk