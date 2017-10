Afscheid Ingrid Wolters als dorpscontactpersoon

KLARENBEEK – Begin oktober werd weer een prachtige route gewandeld van ongeveer 8 kilometer, door ruim 20 personen! Bij terugkomst stond de koffie klaar met deze keer een heerlijk cakeje erbij. Er was namelijk een speciale verrassing geregeld voor Ingrid.

Roy Zweverink en Marilou Pelgrim (huidige dorpscontactpersonen) en vele anderen wilden Ingrid graag bedanken voor haar enorme inzet voor het dorp de afgelopen jaren. Ingrid stopt als dorpscontactpersoon.

In de afgelopen vier jaar hebben Ingrid en Roy zich keihard ingezet als dorpscontactpersonen, voor Klarenbeek. Ze hebben in deze vier jaar veel bereikt, veel activiteiten ontplooid en veel vrijwilligers zover weten te krijgen om bij deze talloze activiteiten te helpen. Het dorp Klarenbeek is een levendig dorp, dat mede dankzij Ingrid haar inzet nog verder is uitgegroeid. Ingrid gaat de komende jaren zich nog op verschillende vlakken inzetten.