Chris van Oorspronk verrast met Dorpsparel Loenen

LOENEN – Nietsvermoedend ging Loenenaar Chris van Oorspronk zondagmorgen naar de dienst in de Protestantse kerk. Het was een bijzondere dienst, waaraan ook de drumfanfare van OLTO haar medewerking verleende. Na het slotwoord kwam de grote verrassing. Van Oorspronk werd naar voren geroepen om een huldiging te ondergaan. Hij werd verrast met de Dorpsparel Loenen 2017, toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de dorpsgemeenschap.

Van Oorspronk (68) werd toegesproken door Martien Kobussen van de organiserende werkgroep, die hem schetste als een bescheiden mens die niet graag op de voorgrond treedt, maar in het dorp ‘een berg werk’ verzet. Hij was op vele terreinen werkzaam. Van Oorspronk kon na het stoppen als druk zakenman met zijn machinefabriek meer tijd vinden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Zo’n 13 jaar was hij kerkrentmeester van de Protestantse kerk. Zijn vader Wim was ook vele jaren in touw voor deze kerk. Nog is Van Oorspronk actief als vrijwilliger op het kerkhof. Veel moet er geregeld worden. Het grote kerkhof vergt veel onderhoud, vooral nu in de herfst door de vele bomen.

De onderscheiden Loenenaar heeft nu al menig jaar een flink bedrag verdiend door zijn bijdrage aan de rommelmarkt in de Mazzelschuur. Veel spullen moeten opgehaald worden en uitgezocht. Ook partner Gerda helpt met een team in de schuur.

Kobussen vertelde dat beide kerken van Loenen al enkele jaren een oud ijzeractie houden. Vrijwilligers noemen zich de IJzervreters. Ook Van Oorspronk helpt hiermee. Met de trekker haalt Van Oorspronk veel spullen op.

De spreker noemde ook de bijdrage van Chris als vrijwilliger bij Kasteel Ter Horst. Hij doet vooral het onderhoud van de tuinen en andere klusjes. Onlangs is de Parelwinnaar ook druk geweest met de renovatie van deze werk. De klus was veel groter dan hij aanvankelijk dacht. Maar hij is erg blij met het resultaat.

Volgens de werkgroep is de Dorpsparel Loenen 2017 ten volle door hem verdiend.

Gerda Schimmel die partner Chris steunde in al deze activiteiten werd in de bloemen gezet. De winnaar mocht nadien vele gelukwensen in ontvangst nemen van. Ook de 94-jarige moeder was bij de dienst aanwezig en was blij met de onderscheiding van haar zoon. De drumfanfare van OLTO bracht hem een aubade. - foto: Han Uenk