Mata Hari even terug in Rheden

RHEDEN - Precies honderd jaar na de executie van Mata Hari, werd de première van het theaterstuk De Schaduw van Mata Hari opgevoerd op de locatie waar Mata Hari ooit logeerde: De Roskam in Rheden. Terwijl het publiek in het uitverkochte restaurant, dat voor de gelegenheid was omgebouwd tot theaterzaal, zich tegoed deed aan een driegangendiner, ontspon zich op het toneel de dramatische geschiedenis van het huwelijksdrama tussen Margaretha Zelle, de latere Mata Hari, en haar man Mac Leod. De geschiedenis kwam extra tot leven door de nabijheid van het graf van de man van Mata Hari en hun dochter Non op de begraafplaats Heiderust, pal achter De Roskam.

Diverse bezoekers hadden de tijd genomen om vooraf dit bescheiden monumentje te bezoeken. Dat de gemeente Rheden een rijke geschiedenis kent is zo langzamerhand wel bekend, maar dat er voor Rheden nu ook een rol is weggelegd in de wereldwijde herdenking van het fenomeen Mata Hari, was voor het publiek een extra opsteker. Niet dat het verhaal een vrolijk stemmende afloop kent, iedereen in dit stuk is aan het einde dood, maar het is wel een boeiend en leerzaam spektakel geworden. Dat is zeker ook de verdienste van de, door de wol geverfde, muzikant en acteurs en het prachtige decor. De aanwezigen beloonden de spelers dan ook met een luid applaus. De try-out werd al gespeeld voor de wijkvereniging Daalhuizen-Oost en nu wordt het stuk nog één keer in De Steeg, één keer in Velp en tweemaal in de Kumpulan bij Bronbeek in Arnhem opgevoerd. Voor meer informatie: www.dingenfabriek.nl/nieuws. - foto: Stef de Wit