Stichting cultureel podium Jansen & de Feijter

VELP - Jansen & de Feijter in Velp heeft samen met klanten een stichting opgericht die tot doel heeft de culturele activiteiten van de boekhandel voort te zetten en te versterken. Voor en door Velpenaren en iedereen uit de regio die zich betrokken voelt.

Boekhandel Jansen & de Feijter wordt in de structuurvisie Velp genoemd als één van de parels van het dorp en vervult al vele jaren een belangrijke rol als culturele ontmoetingsplek in het dorp. Met de oprichting van de stichting wil Jansen & de Feijter de band met de gemeenschap nog verder aanhalen en wordt iedereen uitgenodigd om actief een bijdrage te leveren. Voor de culturele activiteiten zoekt de stichting enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen bij allerlei praktische zaken, zoals de entrée, de zaalopstelling en het opruimen na afloop, de barfunctie, techniek, publiciteit en promotie, maar ook mensen die een workshop zouden willen geven, een boekenclub leiden, vervoer van ouderen kunnen regelen, de tuin onderhouden of technische klusjes willen doen.

Op donderdag 2 november zal in de boekhandel in de Emmastraat een informatieavond plaatsvinden, waar iedereen van harte welkom is. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Vanaf zaterdag 28 oktober zal iedere zaterdag van 10.00 tot 11.00 een spreekuur zijn waar belangstellenden meer informatie kunnen krijgen.

Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 Velp, tel.: 026-3628959, info@eenpassievoorboeken.nl