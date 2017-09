Probeerbadminton.nu bij BV Doesburg

DOESBURG – Badmintonvereniging Doesburg biedt vanaf oktober tien proeflessen aan in het kader van de regionale actie probeerbadminton.nu. Tijdens deze proeflessen maken deelnemers kennis met de badmintonsport en worden de basisslagen en spelregels aangeleerd. Deelname kost slechts 25 euro.

De eerste les is op donderdag 5 oktober, voor senioren om 20.00 uur en om 18.00 voor de jeugd vanaf ongeveer zeven jaar. Oudere jeugd kan in overleg ook met de senioren meedoen. Er wordt gespeeld in sporthal Beumerskamp aan de Breedtestraat.

De proeflessen maken deel uit van de gezamenlijke ledenwerfactie Probeer badminton nu van twintig badmintonverenigingen in de Achterhoek en de Liemers. Op de website www.probeerbadminton.nu is te zien welke verenigingen aan deze actie deelnemen en op welke dagen zij de proeflessen aanbieden. Zo kan iedereen een passende dag en locatie vinden. Inschrijven voor de proeflessen kan via de website tot uiterlijk 30 september.