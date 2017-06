Geslaagd Shantykorenfestival

BRUMMEN – Shantykoor de IJsselboei bestaat uit 77 enthousiaste mannen en vrouwen die zich lieten horen tijdens het Shantykorenfestival in de Oude Kerk in Brummen. De leden beleven veel plezier aan hun hobby en zetten zich graag in voor de organisatie van dit evenement, dat jaarlijks wordt gehouden op Tweede Pinksterdag, samen met het Pinksterfestival.

Uit volle borst heeft De IJsselboei gezongen. Vreugde en verdriet wisselden elkaar vaak af in de levens van zeemannen, hun vrouwen en kinderen en dit werd prachtig bezongen. Ook gastkoren De Tolzangers uit Nunspeet en de Eemslander Shanty’s uit Klazienaveen lieten van zich horen.

Het festival werd geopend door de IJsselboei, daarna zong ieder koor die dag twee keer een half uur. Elk koor wist het publiek naar de kerk te trekken en daar te boeien. Mede door het mooie weer kwamen er veel bezoekers naar het Pinksterfestival, die ook even de mooie muziek in de kerk meepakten. Het laatste deel van het concert werd aangevuld met muziek van de Pretband, die met veel donder en muzikaal geweld de kerk binnenkwam. Alle deelnemende koren en bezoekers van de volle kerk lieten zich meenemen in drie zeemansnummers. Afsluiter van de dag was natuurlijk Ik Bun Zo Blie dat Brummen Besteet!

Wie het Shantykorenfestival heeft gemist, kan De IJsselboei op zaterdag 17 juni van 13.00 tot 14.30 uur horen zingen op het Stuyvenburchplein in Eerbeek.