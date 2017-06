Aanbieden afval nieuwe wijk De Del

ROZENDAAL - Nu de nieuwe wijk De Del in Rozendaal nog in aanbouw is, wil de gemeente Rozendaal graag afspraken maken over het aanbieden van afval. De grijze en groene minicontainers kunnen aangeboden worden aan het begin van de staat aan De Del-zijde. Op deze plek kunnen bewoners ook het grof huishoudelijk (op de eerste woensdag van de maand) en het grof groenafval (op de derde woensdag van de maand) neerzetten. Op de tweede en vierde woensdag van de maand kan men ook het PMD (plastic, metaal en drankkartons) in zakken aanbieden. Deze zakken kunnen op het gemeentehuis afgehaald worden.

Voor het overige afval zoals apparaten met een stekker, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden puin kunnen bewoners terecht op het gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Oud papier kan men elke zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur kwijt in de container die staat op de parkeerplaats bij de kerk. De meeste informatie is terug te vinden op de afvalkalender. Wanneer de straten in de nieuwe wijk goed te bereiken zijn met vrachtwagens, wordt al het afval voor huis opgehaald.