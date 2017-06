ST: Oeken/Brummen meiden kampioen

BRUMMEN - Drie meiden van ST: Oeken/Brummen-teams hebben onlangs via hun school, het Baudartius College uit Zutphen, meegedaan aan de landelijke schoolfinales voetbal van Olympic Moves in Amsterdam. Noa Spiegelenberg (VR1), Ilse Jurriëns (MO17-1) en Femke te Bokkel (MO15-1) deden namens het Baudartius College mee aan het landelijke scholentoernooi. Nadat eerder de gedoodverfde favoriet met speelsters van Telstar werd verslagen, werd tijdens een bloedstollende finale tegen het Den Hulster College uiteindelijk het Nederlands kampioenschap binnengehaald. De prestatie van het meidenschoolteam is nog unieker, want sinds de oprichting van het Baudartius is de school er nog nooit in geslaagd in de prijzen te vallen in het veldvoetbal.