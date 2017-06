Bouw nieuwe school gaat na zomervakantie van start

ROZENDAAL - Na de uitspraak van de voorzieningenrechter bij de Raad van State van eind april staat het licht op groen om de nieuwe dorpsschool aan de Bremlaan in Rozendaal te bouwen. Sindsdien heeft de gemeente Rozendaal al meerdere stappen gezet. De gemeente is inmiddels eigenaar van het perceel aan de Bremlaan geworden. Daarnaast is het contract met bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo getekend. Dit bedrijf is de komende maanden bezig om alle bouwplannen tot in detail uit te werken.

Inmiddels is ook duidelijk wanneer de bouwwerkzaamheden op het terrein gaan starten. Na de zomervakantie wordt er eerst een tijdelijke bouwweg op het terrein aangelegd. De aannemer gaat vervolgens rond 1 oktober met de bouw van de school van start. In het voorjaar van 2018 wordt, naar verwachting, het hoogste punt bereikt. Daarna vindt nog de afwerking van de buitengevels plaats en de afbouw van het interieur. In de herfstvakantie van 2018 hoopt de gemeente dat de nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Dit is volgens de planning, maar een langdurige winter of onvoorziene omstandigheden kunnen uiteraard invloed hebben op de planning. De direct aanwonenden worden rechtstreeks geïnformeerd over de vorderingen.

Bij de bouw van de nieuwe school wordt niet geheid. Er hoeft dus geen vrees te zijn voor overlast door trillingen en geluid die meestal met heien gepaard gaat.